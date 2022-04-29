توقيت صلاة عيد الفطر في مصر 2022 جميع المحافظات «ولتكبروا الله»

توقيت صلاة عيد الفطر في مصر 2022 سؤال كثر البحث عنه خلال هذه الأيام، تزامناً مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، وقرب عيد الفطر 2022، حيث تعد صلاة العيد سنة عن النبي صلاة الله عليه وسلم، كما أنها مصدر للبهجة والسعادة عن المسلمين احتفالاً بالعيد، وصلاة العيد قال عنها الله تعالي في القرآن «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

توقيت صلاة عيد الفطر في مصر 2022

وحول توقيت صلاة عيد الفطر في مصر 2022 فقد بينت وزارة الأوقاف أنها ستكون في القاهرة في تمام الساعة 5:36 دقيقة، وفي محافظة الجيزة الساعة 5:37 دقيقة، وفي محافظة الإسكندرية الساعة 5:40 دقيقة، وفي محافظة بورسعيد الساعة 5:30 دقيقة، وفي محافظة السويس ستكون في تمام الساعة 5:31 دقيقة.

توقيت صلاة عيد الفطر في مصر

وعن توقيت صلاة عيد الفطر في مصر 2022 في المحافظات فقد أعلنت عنها وزارة الأوقاف، موضحة توقيت صلاة عيد الفطر في مصر 2022 وجاء كالتالي:

توقيت صلاة عيد الفطر في مصر 2022 في الحافظات

الجيزة 5:37

الإسكندرية 5:40

بورسعيد 5:30

السويس 5:31

العريش 5:25

الطور 5:30

سانت كاترين 5:28

طابا 5:23

شرم الشيخ 5:27

دمنهور 5:38

طنطا 5:36

المنصورة 5:34

الزقازيق 5:35

بنها 5:36

شبين الكوم 5:37

كفر الشيخ 5:36

الفيوم 5:39

بنى سويف 5:38

المنيا 5:41

أسيوط 5:41

سوهاج 5:40

قنا 5:36

أسوان 5:38

أبو سمبل 5:46

مرسى مطروح 5:50

الغردقة 5:30

الخارجة 5:47

الإسماعيلية 5:31

دمياط 5:32

السلوم 5:58

نويبع 5:24

حلايب 5:26

شلاتين 5:29