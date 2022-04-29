فسحة العيد.. أماكن خروجات في العيد في محافظة مطروح

تتميز محافظة مطروح بوجود العديد من المتنزهات لقضاء المواطنين فسحة العيد في أماكن خروجات في العيد في محافظة مطروح، مثل الحدائق والشواطئ والأماكن الترفيهية في مرسى مطروح والساحل الشمالي وسيوة، وتستقبل مطروح الزائرين خلال عيد الفطر المبارك، من مختلف مدن ومحافظات مصر، للاستمتاع بالإجازة على الشواطئ في ظل أجواء الربيع المعتدلة التي تشهدها المحافظة خلال الأسبوع المقبل.

أماكن خروجات في العيد في محافظة مطروح

ويحرص الكثير من الزائرين قضاء فسحة العيد في الساحل الشمالي، حيث يعد من أهم المناطق السياحية الجاذبة للسياحة في موسم الربيع خاصة من عيد الفطر وحتى نهاية موسم الصيف، وتنتشر المنتجعات السياحية والفنادق والفيلات المصيفية التي يجري تأجيرها، كما يستمتعون خلالها بالهدوء والبحر والملاهي ودور العرض السينمائي والمطاعم والمولات والحفلات التي يجرى تنظيمها ليلا.

أماكن فسحة العيد في مطروح

وتأتي أبرز أماكن خروجات في العيد في محافظة مطروح، على كورنيش مدينة مرسى مطروح، ويتجمع عليه الأسر والأطفال نهارا يستمتعون بالمناظر الطبيعية الخلابة على البحر، كما يتوجه الشباب إلى الشواطئ لقضاء يوم كامل مع الأصدقاء في رحلة يطلقون عليها «زردة» يتجمع خلالها الأصدقاء ويقومون بإحضار اللحوم والأرز والمكرونات والفاكهة، ويطهون بأنفسم على الحطب، ويستمتعون بالأجواء الجميلة على البحر خاصة في شواطئ روميل والفيروز والرميلة ومينا حشيش وعجيبة والأبيض والغرام وكليوباترا، ويعدّون الشاي الأحمر والأخضر على راكية النار، في أجواء صحراوية جميلة لا يعرفها إلا شباب مطروح وبعض الزائرين.

حدائق مطروح في العيد

وتستقبل الحدائق العامة الأسر في عيد الفطر، وأبرزها حديقة الغزالة بشارع الإسكندرية وحديقة العوام بالكورنيش وحديقة كليوباترا باللوكس، بالإضافة إلى حديقة النصر للقوات المسلحة، ويستمتع الأطفال باللعب بها لوجود ألعاب متنوعه وشاشات عرض عملاقة وحيوانات أليفة وملاعب لكرة القدم الخماسي، ويقضون خلال معظم أوقاتهم خلال أيام العيد.