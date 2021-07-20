فسحة العيد تحولت لكابوس.. مروان ذهب لحمام سباحة بالفيوم فعاد جثة هامدة

تبدلت فرحة أسرة الطفل مروان كامل محمود، صاحب الـ12 عاماً، بحلول عيد الأضحى المُبارك، إلى حزن وبكاء على طفلهم الذي لقي مصرعه غرقاً في حمام سباحة أثناء استحمامه به في أحد المنتجعات السياحية بمركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث ذهب للاستمتاع والاحتفال بالعيد برفقة أصدقائه، وقرروا الهرب من ارتفاع درجة الحرارة بنزول حمام السباحة، فغرق الطفل بسبب عدم إجادته للسباحة، وعدم وجود أي من القائمين على حمام السباحة ليراقب الأطفال وينقذهم في حالة تعرضهم للغرق.

بلاغ بمصرع طفل غرقا في حمام سباحة بالفيوم

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد بورود بلاغ من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، بغرق طفل في حمام سباحة بأحد المنتجعات السياحية بمدينة طامية.

ننشر بيانات طفل مات غرقاً في حمام سباحة بالفيوم

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبدالحكم رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع الطفل مروان كامل محمود (12 عاما)، ومُقيم قرية خليفة يونس التابعة لمركز طامية بالفيوم، غرقاً في حمام سباحة بإحدى المنتجعات السياحية بمركز طامية، خلال نزهة برفقة أصدقائه وهربًا من حرارة الجو، إلا أنه غرق في حمام السباحة، وعثروا عليه جثة هامدة.

نقل جثة طفل غرق في حمام سباحة للمشرحة

وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وجرى إغلاق حمام السباحة لحين الانتهاء من التحقيق.

للمرة الثانية على التوالي.. غرق طفل في حمام سباحة بالفيوم

تجدر الإشارة إلى أنّها ليست الواقعة الأولى، حيث شهدت محافظة الفيوم أيضاً، غرق الطفل أنس عاطف عبد الحكيم (12 عاما) في حمام سباحة نادي قارون الرياضي، الذي كان يُعرف بحفظه للقرآن الكريم، وطاعته لوالديه.