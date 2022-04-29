فسحة العيد.. أماكن خروجات في العيد في محافظة القليوبية «حدائق ونوادي»

48 ساعة تفصلنا عن استقبال عيد الفطر المبارك، حيث يتبقى على نهاية شهر رمضان يومين فقط، وتزامنا مع اقتراب العيد، ترصد «الوطن» فسحة العيد وأماكن خروجات في العيد في محافظة القليوبية، والتي تضمن نوادي النيل والسينمات وكورنيش النيل في بنها والقناطر وكفرشكر وحدائق الشرق في منتجع الغلابة على ضفاف النيل.

وأعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ في أماكن فسحة العيد وخروجات العيد في محافظة القليوبية، والتي تتواجد في كافة مدن المحافظة، وتتمثل في نوادي ومتنزهات وحدائق أشهرها حدائق القناطر الخيرية.

حدائق القناطر «منتجع الغلابة»

وتزامنا مع إعلان حالة الطوارئ لاستقبال العيد في محافظة القليوبية، استعدت حدائق ومنتزهات القناطر الخيرية «منتجع الغلابة» أو كما يطلق عليها «حدائق الشرق» لاستقبال آلاف الزائرين من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى للاحتفال بعيد الفطر المبارك للاستمتاع بكل نسمات الجمال وسط الأشجار الكثيفة والخضرة النضرة

وأعلنت الإدارة العامة للري بالقناطر أنه جرى تجهيز حدائق الري بالقناطر الخيرية والتي استعدت لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك برسوم رمزية حسب مستوى كل حديقة كالتالي:

حدائق بـ 5 جنيهات للفرد: «الجامع» أمام سجن نساء بالقناطر، و«التوفيقي ب» ولكنها مغلقة للتحسينات.

حدائق بـ10 جنيهات للفرد: «النخيل» و«التوفيقي أ» و«الحديقة النموذجية أ» و«حديقة الياسمين» وحديقة «أبو اردان».

حدائق بـ20 جنيها للفرد: «عفلة» و«المركز الثقافي» و«البحيرة» و«النيل».

أماكن خروجات وفسحة العيد في القليوبية

وفي سياق متصل، تشهد محافظة القليوبية استعدادات لاستقبال العيد في العديد من الحدائق والمنتزهات التي تعد أهم مقاصد المواطنين في الأعياد والمناسبات، وخاصة في العيد، ومنها الحدائق العامة والمتنزهات بمنطقة الفلل وكورنيش النيل والرياح التوفيقي بالعاصمة بنها وقاعات الأفراح وكورنيش النيل ومراسي المراكب النيلية بالعاصمة بنها وحديقة صقلية والطفل بآخر كورنيش النيل ببنها.

يأتي ذلك بالإضافة للحدائق العامة على ترعة الإسماعيلية والنيل بشبرا الخيمة وحدائق مدن قليوب والعبور وقها وطوخ وكفرشكر ومنطقة الكورنيش بكفرشكر وحدائق مدينة شبين القناطر ومناطق التجمعات الكبرى في هذه المناسبة.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قد أكد في بيان له، على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين أماكن فسحة وخروجات العيد في القليوبية، وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة في محيط هذه الأماكن والحدائق لاستقبال المواطنين.