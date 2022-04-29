تفحم محاسب في حريق هائل داخل شركة بالقطامية

لقى محاسب مصرعه تفحما في حريق هائل نشب في الطابق الثاني بإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة القطامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بالشركة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة القطامية بلاغا بنشوب حريق هائل في شركة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين نشوب حريق هائل في الطابق الثاني للمبنى الإداري، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن مصرع محاسب يدعى «محمد ش ش»، 33 عاما.

التحريات: النيران حاصرت المحاسب

وكشفت التحريات أن حريقا هائلا نشب في الطابق الثاني بالشركة، وقام المتوفى بالصعود إلى الطابق الثالث هربا من النيران، مضيفة أن النيران امتدت الي الطابق الثالث، وحاصرت المحاسب الذي لم ينجح فى الهرب، وتمكنت النيران منه ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور وسط النيران، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.