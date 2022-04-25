وفاة مسن في مشادة كلامية مع جيرانه بشبرا.. والنيابة تأمر بتشريح الجثة

لفظ مسن أنفاسه الأخيرة أثناء مشادة كلامية مع جيرانه في دائرة قسم شرطة شبرا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

تحريات المباحث

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا مصر بلاغًا بوفاة مسن في مشادة كلامية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يُدعى «جرجس. إ» في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.