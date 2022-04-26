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عاجل.. إصابة 10 وخسائر مادية كبيرة في حريق هائل بالإسكندرية «صور»

كتب:

مروة مرسي وكيرلس مجدى
11:54 ص | الثلاثاء 26 أبريل 2022
تعامل الحماية المدنية مع حريق سوق الورق في المنشية بالإسكندرية

تعامل الحماية المدنية مع حريق سوق الورق في المنشية بالإسكندرية

أصيب 10 أشخاص إثر اندلاع حريق هائل، صباح اليوم الثلاثاء، في عددٍ من المحال التجارية بسوق المنشية في حي الجمرك وسط الإسكندرية، إذ أسعف 5 مواطنين بشكلٍ فوري، ونُقل 5 آخرون إلى مستشفى الأميري، فيما تواصل الحماية المدنية جهودها لإخماد النيران.

تفاصيل حريق الإسكندرية

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنشية وسط المحافظة، بورود إخطارٍ من غرفة العمليات بنشوب حريق في عقارين بمنطقة المنشية، وعدد من المحلات التجارية في شارع ابن سينا دائرة القسم.

وانتقل ضباط قسم شرطة المنشية على الفور، وتم الدفع بمعدات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق، كما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء، وجارٍ السيطرة على الحريق.

وتقرر إخلاء عقارين من السكان بعد امتداد الحريق لهما، وأُخلي السوق، وفصل التيار الكهربائي عن المنطقة، وجرى التعامل مع الحادث.

حريق سوق الورق في المنشية

وتبين أن الحريق نشب في محال بيع البلاستيك بسوق الأدوات المدرسية المعروف بـ«سوق الورق»، الأمر الذي تبعه تفحم عدد كبير من محتويات المحلات ما أسفر عن خسائر مادية كبرى نظراً لكون الحريق في أكبر محلات سوق الورق بالإسكندرية.

إصابات حريق المنشية

وتسبب حريق المنشية في إصابة 10 أشخاص بينهم 5 أسعفوا في سيارات الإسعاف نتيجة إصابهم باختناق خفيف نتيجة الحريق، فيما نقلت سيارات الإسعاف 5 آخرين إلى مستشفى الأميري؛ لتلقي العلاج اللازم.

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