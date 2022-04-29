أسامة الأزهري: التوحيد والاستغفار ملخص الشريعة «فيديو»

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن رمضان شهر المغفرة، مستشهدًا بالحديث النبوي الشريف «مَن صامَ رَمَضانَ إيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ».

وأضاف «الأزهري» خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «لحظة صفا» مع عبر أثير راديو 9090، أنّ هناك حديث أوضح في هذا المعنى، وهو ما ورد بشأن أنّ النبي صعد المنبر ولما رقى عتبة قال «آمين»، ثم ارتقى درجة أخرى في المنبر، فقال «آمين»، ثم رقي درجة أخرى في المنبر قال «آمين».

حديث النبي وجبريل

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، أنّ النبي لما استوى على المنبر راح يفسر للصحابة، وقال إن جبريل آتاه وقال يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر الله أبعده الله، فقال آمين، وقال جبريل أيضًا إن من أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار أبعده الله، فقال آمين، وقال جبريل أيضًا إن من ذكر النبي عنده فلم يصلِ عليه أبعده الله فقال آمين.

كثرة الاستغفار تنير القلب

وأردف أنّ التوحيد والاستغفار ملخص الشريعة الإسلامية، مشددًا على أنّ كثرة الاستغفار تنير القلب، وإذا استنار القلب عظم بقية الشعائر فلزم العبد الطاعات وابتعد عن الآثام.

وأوضح، أنّ الله رتّب المغفرة على عدد من الأسباب منها كثرة الاستغفار، مستشهدًا بقوله تعالى «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا».