تنظيم حفل إفطار جماعي لأعضاء «قادرون باختلاف» في كفر الشيخ

شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، بالتعاون مع مؤسسة أشرقت، تنظيم حفل إفطار جماعي لأعضاء «قادرون باختلاف» وأسرهم، وذلك في إطار توجه الدولة والقيادة السياسية وضمن اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالتواصل الدائم مع أبطال التحدي وأسرهم، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأمين عام نقابه الصيادلة بالمحافظة، ومنسق عام مكتب قادرون باختلاف.

الاهتمام بذوي القدرات والهمم

وأعرب الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، عن سعادته بتنفيذ مثل هذه التجمعات والإفطار الجماعي، بمشاركة 450 من أعضاء مكتب «قادرون باختلاف» وأسرهم، مؤكدا أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بذوي القدرات والهمم، والعمل على توفير الرعاية المتكاملة لهم، وتحقيق مطالبهم في كافة المجالات وتوفير أوجه الرعاية لهم من خلال برامج ومبادرات وزارة الشباب والرياضة.

القرى تنظم إفطارا جماعيا للأسر الأكثر احتياجا

كما نظمت قرى كثيرة من محافظة كفر الشيخ، إفطارا جماعيا للأسر، وذلك في إطار التكافل والتراحم، بينما نظمت عددا من الجمعيات الخيرية، إفطارا جماعيا للأسر الأكثر احتياجا.

فيما ينظم شباب كفر الشيخ مائدة يومية أمام مجلس مدينة كفر الشيخ، وذلك لإطعام أكثر من 700 أسرة يوميا منذ بداية شهر رمضان الكريم، وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، حيث يتم توزيع 400 وجبة يوميا على الأسر في منازلهم، بينما يتم تنظيم مائدة لـ300 فرد يوميا أمام مجلس المدينة بقلب العاصمة.