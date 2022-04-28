تربية سوهاج ترسم البهجة على وجوه الأيتام في حفل إفطار جماعي

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات احتفال كلية التربية بـ«يوم اليتيم»، خلال إفطار جماعي بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس «طلاب من أجل مصر»، والدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد اللطيف عمران، عميد الكلية، إضافة إلى وكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعمال، واتحاد الطلاب، وعدد 20 طفلاً من دار الأيتام بحي الكوثر.

دعم ورعاية الأطفال الأيتام واجب ديني واجتماعي

وأكد رئيس جامعة سوهاج أن تزامن «يوم اليتيم» مع شهر رمضان المبارك هو مناسبة لا تتكرر كثيراََ، لذا فإن الجمع بينهما في احتفال واحد هو «عمل إنساني روحاني عظيم، نسأل الله أن يتقبله»، مضيفاً أن جميع الأديان السماوية تعزز قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع، وتوصي بكفالة الأيتام ورعايتهم.

وفي كلمته، عبر الدكتور حسان النعماني، عن سعادته البالغة لتواجده في هذا الحفل الذي يجمع بين الرحمة والإنسانية والترابط الاجتماعي، بين أبناء العمل الواحد، حتى لو اختلفت مكانتهم، مشيراً إلى أن دعم ورعاية هؤلاء الأطفال الأيتام هو «واجب ديني واجتماعي» على كل فرد داخل المجتمع.

نشر المودة بين منتسبي الجاعمعة في كل مناسبة

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالناصر يس على حرص جامعة سوهاج بمختلف كلياتها وإداراتها على نشر المودة والمحبة بين جميع المنتسبين للجامعة في كل مناسبة، موضحاً أن الحفل جاء في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة تجاه المجتمع الخارجي.

ووجه الدكتور خالد عبداللطيف الشكر والتقدير لكل من شارك في الاحتفال، وكان سبباً في رسم البسمة على وجوه الأيتام، الذين وصفهم بأنهم «جزء أصيل من مجتمعنا»، كما أكد أن مشاركتهم في الإفطار، مصدر سعادة لجميع الحضور.

تضمن حفل الإفطار الجماعي توزيع بعض الهدايا على الأطفال الأيتام، وتكريم الفائزين في جميع الأنشطة والمسابقات التي أقامتها الكلية خلال شهر رمضان المبارك.