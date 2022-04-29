وزير الأوقاف: استمرار أداء درس العصر وخاطرة العشاء والواعظات بعد رمضان

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، استمرار الدروس الدينية المختلفة بعد انتهاء رمضان، التي يقدمها العلماء خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار بناء الوعي ونشر الفكر المستنير، ومواصلة ترسيخ القيم الأخلاقية.

وقال الوزير في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر» قبل قليل، إنه ‏تعزيزا لقضية بناء الوعي ونشر الفكر المستنير، وفهم صحيح الدين وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، نؤكد استمرار أداء الأئمة درس العصر، وخاطرة العشاء بعد صلاة العشاء، وكذلك دروس الواعظات بعد صلاة الظهر بالمساجد الكبرى والجامعة، التي تحددها مديريات الأوقاف للأئمة والواعظات.