«الجندي» يشيد بوزير الأوقاف: أعاد للمساجد هيبتها ولا يمكنه إرضاء الجميع

أشاد الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بجهود وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على جهوده في دعم المساجد في جميع أنحاء الجمهورية والأئمة، قائلًا: «الليلة التي مضت هي ليلة العمر، عيد في مصرنا بفضل الله تبارك وتعالى، مساجد بتفتح وصلاوات تراويح وتهجد ودعاء واستغفار، جزاك الله خيرًا يا وزير الأوقاف كل الخير، بارك الله فيك يا من أرجعت للمساجد هيبتها».

الجندي: اللهم بارك في الوزير على جهده في إصلاح المساجد

وأضاف خالد الجندي، خلال لقاء ببرنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الخميس: «اللهم بارك في سيادة الوزير مختار جمعة، على هذا الجهد هو ورجاله في وزارة الأوقاف الذين عملوا عملًا دؤوبًا لإصلاح المساجد وفتح بيوت الله وتنظيم الصلاوات والاستجابة لدواعي العمل في الدولة هذه أمور تحتاج لتوازنات دقيقة».

وتابع: «أن هناك توازنًا بين التعليمات الحكومية والشعائر الدينية وإرضاء الناس غاية يا سيادة وزير الأوقاف، ولا يمكن أن ترضي جميع الناس أبدًا، وكلما كثر الأعداء كلما قوي نجاحك، كفاك المشهد الذي كان عليه مسجد سيدنا الحسين أمس في هذا الافتتاح الذي قام به الرئيس السيسي تحت رعايته وإدارته ومباركته، ربنا يبارك فيك».

نحن في لحظات من الفرحة لا تضاهيها فرحة

وواصل: «نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك يا رئيس دولتنا خير الجزاء على احترامك لبيوت العبادة وعلى احترامك لبيوت الله والمساجد، نحن في لحظات من الفرحة لا تضاهيها فرحة، أن ترى الساحات التعبدية بهذا النور».

واستكمل: «اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي كاشف الغمة ولو كره الحاقدون، اللهم صلي على سيدنا كاشف الغمة، ولو كره المتشددون، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي كاشف الغمة ولو رفض الجاهلون، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا كما يبنغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك».