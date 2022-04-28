وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر: أمنياتنا بالبركة والأمان لمصر

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري الكريم، والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل، أن يجعله عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن يجعل مصر وأهلها في أمانه وضمانه إلى يوم القيامة، وأن يوفقنا لما فيه لطاعته وأن يرزقنا القبول، وأن يجعله يوم الجائزة لكل من وفقه سبحانه لصيام الشهر الكريم.

ليلة القدر

وكانت وزارة الأوقاف، نظمت أمس الأربعاء، احتفالية كبرى بليلة القدر في مركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

موعد عيد الفطر

وتحتفل معظم الدول العربية الإثنين المقبل، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا للتوقعات الفلكية، حيث يكون الأحد هو المتمم لشهر رمضان، والإثنين أول أيام شهر شوال، وذلك بعد تعذر رؤية الهلال في غالبية الدول وفقًا للتوقعات الفلكية، ومن بين هذه الدول الخليج وشمال أفريقيا ومصر، لكن هناك 3 دول بها عدد كبير من المسلمين، يختلف فيها موعد عيد الفطر، فيكون الثلاثاء أول أيامه.

موعيد عيد الفطر فلكيا

ويأتي ذلك وفقا لما أعلنه مرصد الفلك الدولي، حيث أكد أنّ هذه الدول التي بدأ فيها رمضان المبارك يوم السبت، ستتحرى الهلال يوم السبت، على أن يكون الأحد المتمم للشهر الكريم والإثنين أول أيام العيد، أما الدول التي بدأ فيها رمضان يوم الأحد، فإنها تتحرى الهلال يوم الأحد ويكون الشهر الكريم 29 يومًا، ليوافق الإثنين أيضًا أول أيام عيد الفطر المبارك، ومن بين هذه الدول مصر والسعودية والإمارات وأغلبية دول الخليج.