خطبة عيد الفطر المبارك بعد قرار إقامة «صلاة العيد» في الساحات

خطبة عيد الفطر المبارك، أحد الموضوعات المهمة التي يبحث عنها العديد من الناس، وذلك مع قرب عيد الفطر المبارك، وبعد قرار وزارة الأوقاف، بأن صلاة العيد في الساحات، لذلك تعرض «الوطن» في التقرير التالي، خطبة عيد الفطر المبارك الرسمية لوزارة الأوقاف، بعد قرار صلاة العيد في الساحات والمساجد.

خطبة عيد الفطر المبارك

وحول خطبة عيد الفطر المبارك، بعد قرار الأوقاف بأن صلاة العيد في الساحات والمساجد، أعلنت وزارة الأوقاف خطبة عيد الفطر 2022، مشددة على جميع الأئمة، بالالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، كخطبة الجمعة.

صلاة العيد في الساحات

وعن خطبة عيد الفطر المبارك، بعد قرار الأوقاف بأن صلاة العيد في الساحات والمساجد، فإن نص خطبة العيد جاء كالتالي: الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد الله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فاليوم يشرق علينا عيد الفطر المبارك، لينثر على الدنيا الفرح والبهجة والسرور؛ فهو يوم الجائزة الكبرى، حيث تتجلى عوائد الكرم الرباني، فيفرح الصائمون بصيامهم، وقيامهم، واجتهادهم في العبادة، وإنفاقهم في وجوه الخير، حيث يقول الحـق سبحانه: {قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون}، ويقـول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح يفطره، وإذا لقي ربه عز وجل فرح يصومه).

خطبة عيد الفطر المبارك 2022

وفيما يخص خطبة عيد الفطر المبارك، فإن وزارة الأوقاف تابعت في نص الخطبة: «في الأعياد تتجسد مظاهر الفرح المشروع، فقد قدم نبينا (صلى الله عليه وسلم) المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: (ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا تلعب فيهما في الجاهلية، فقال (صلى الله عليه وسلم): (إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر)».