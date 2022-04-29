تفاصيل مشروع تجارة الألوميتال: أرباح سنوية تصل لـ440 ألف جنيه

كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع ربحية مشروع تجارة قطاعات الألوميتال، والتي تستخدم في تركيب الأبواب والنوافذ، خاصة في تصميمات وتشطيبات الشقق والمباني الحديثة، وبالتالي رواج ذلك النشاط التجاري الذي يلقى إقبالًا كبيرًا بالسوق المحلي.

الأرباح السنوية لمشروع تجارة قطاعات الألوميتال

وأضافت دراسة الجدوى الاسترشادية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنَّ صافي الأرباح السنوية لمشروع تجارة الألوميتال بنهاية العام الأول تصل إلى 300 ألف جنيه، والتي تتضاعف حتى تصل إلى 440 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

وتابعت الدراسة، أنَّ الإيرادات المتوقعة للمشروع بنهاية العام الأول، تصل إلى حوالي 2,8 مليون جنيه بنهاية العام الأول، فيما ترتفع إلى ما يقرب من 4 ملايين جنيه بنهاية العام الخامس.

وأوضح جهاز تنمية المشروعات من خلال دراسته أنَّ مشروع تجارة قطاعات الألوميتال يحتاج إلى تشغيل 4 عمال بصفة منتظمة خلال السنوات الخمس الأولى، ما يساهم في توفير فرص عمل، بجانب أنَّه نشاط تجاري لا يحتاج للكثير من الآلات والمعدات، سوى الألوميتال الذي سيتم تسويقه وبيعه.

قروض بنكية بضمان المشروع.. تصل إلى 252 ألف جنيه

كما نصحت الدراسة الراغبين في بدء مشروعهم، أنَّه يمكنهم الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بضمان مشروع تجارة قطاعات الألوميتال باقتراض 252 ألف جنيه والسداد على أقساط بفائدة متناقصة 5%.

فيما كشف الجهاز عن وصول الاستثمارات الكلية لمشروع تجارة قطاعات ألوميتال، من رأس المال والقرض، إلى حوالي 310 آلاف جنيه، وذلك لمختلف مقاسات الألوميتال وأحجامه.

يشار إلى أنَّ الدولة في إطار توجهاتها الحالية، تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر العديد من المبادرات التي تساهم في منح تمويلات وتسهيلات ائتمانية، مثل مبادرة البنك المركزي.