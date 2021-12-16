جهاز تنمية المشروعات يمول 510 مشروعات صغيرة لشباب كفر سعد بدمياط

يعقد فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة دمياط خلال الشهر المقبل سلسلة من الندوات لتوعية السيدات في قرى مركز كفر سعد، أحد المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتعريفهن بالخدمات المتنوعة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لمساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر والبرامج التدريبية المختلفة التي يمكن للسيدات الاستفادة منها لاكتساب مهارات جديدة أو تعلم حرف يدوية تمكنهن من التشغيل الذاتي وتوفير دخل مناسب لهم ولأسرهم.

مزايا وتسهيلات ضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات

وتأتي هذه الندوات في إطار الأنشطة التي يقوم بها فرع دمياط بالتعاون مع كل الجهات الشريكة، ومنها المجلس القومي للمرأة ومديريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، لتعريف المواطنين بأنواع التمويلات التي يقدمها الجهاز وكيفية الحصول عليها بالإضافة إلى المزايا والتسهيلات الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد لأصحاب المشروعات القائمة والراغبين في إقامة مشروعات جديدة، ووجه مدير فرع الجهاز بدمياط الدعوة لأبناء المحافظة للتوجه لمقر الفرع وعنوانه دمياط - ش المستشار عبدالرحيم نافع - بجوار كوبري المعلمين للتعرف على كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز والاستفادة منها.

1153 فرصة عمل منذ بدء المبادرة وحتى الآن

وأوضح حسام شبكة مدير فرع الجهاز بدمياط أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف مركز كفر سعد، ويضم 29 قرية وأن فرع الجهاز بدمياط ضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقرى المركز بلغت نحو 13.3 مليون جنيه، نفذت 510 مشروعات، وأتاحت هذه التمويلات بدورها 1153 فرصة عمل منذ بدء المبادرة وحتى الآن.

وبالنسبة للخدمات غير التمويلية، أشار حسام شبكة إلى أن فرع الجهاز بدمياط نظم عشرات من الدورات التدريبية التي تستهدف رفع مهارات ريادة الأعمال، وأتاح الفرع خدمة المعلومات لـ52 مشروعا، وقدم الدعم الفني وإعداد دراسات الجدوى لـ81 مشروعا، وسجل الفرع أيضا 9 من أصحاب المشروعات في سجل التوريدات الحكومية، وأصدر 37 رخصة نهائية للمشروعات، وقنن أوضاع وإصدار رخص مؤقتة لـ36 مشروعا، وأصدر كذلك 39 شهادة تصنيف ومزايا.