جهاز تنمية المشروعات: «إنتاج الجوارب» أرباحه 577 ألف جنيه سنويا

أعلن البنك المركزي، المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل النهوض بالصناعة والمشروعات الخدمية والمشروعات التجارية، وخلق فرص عمل للشباب من الجنسيين، مؤكدا أن المبادرة تتم عن طريق تمويل فكرة المشروع، بفائدة مالية قيمتها 5%، ويتم تقسيط المبلغ على عدد من السنوات.

وفي السياق ذاته، أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة، إنشاء موقع إلكتروني لمنصة مشروعات مصر، ودراسة جدوى استرشادية لمشروع إنتاج الجوارب، لأن فكرة المشروع تعتبر من صانعة الغزل والنسيج من الصناعات المهمة في مصر.

وقال إن مصر تعد من الدول المؤهلة لقيام صناعة منسوجات راقية، وذلك لتوافر بعض مقومات صناعة إنتاج الجوارب وهي إحدى مفردات صناعة الغزل والنسيج، التي تعتبر من المشاريع الصغيرة الجيدة، التي تعمل على تغذية الأسواق بمنتج سلع مهمة.

قرض البنك المركزي المصري بفائدة 5%

وقال جهاز تنمية المشروعات، أن فكرة مشروع إنتاج الجوارب توفر صافي أرباح بـ577 ألف جنيه على موقع منصة مشروعات مصر.

المنتجات

يقوم المشروع بإنتاج المقاسات المختلفة من جوارب رجالي جوارب أطفال بنات وبنين جوارب رياضية.

العمالة المطلوبة للمشروع

10 عمال

الاستثمارات الكلية للمشروع

المبلغ المالي المطلوب لتمويل المشروع والدعم من صاحب فكرة المشروع مليون و300 ألف جنيه

قيمة القرض الذي يموله البنك

975 ألف جنيه

صافي الأرباح السنوية المتوقعة من المشروع في دراسة الجدوى الاسترشادية

577 ألف جنيه صافي أرباح أول سنة.

4 ملايين جنيه في السنة الخامسة للمشروع.

وقال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن جميع الأرقام المذكورة في دراسة جدوى المشروع، استرشادية قابلة للتغيير، طبقا لأسعار السوق، وقت تنفيذ المشروع، ويجب تحديثها قبل البدء في تنفيذ المشروع.