الأزهري: بعض الصالحين ألزم نفسه بورد استغفار 100 ألف مرة يوميا «فيديو»

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن من يرغب في أن يوجد الله عزّ وجل له، مخرجا من الضيق وفرجا من الهم، وفتح أبواب رزق لم تكن تخطر ببال، يجب الإكثار من الاستغفار.

وأضاف «الأزهري» خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «لحظة صفا» مع عبر إثير راديو 9090، أنّ الصالحين كانوا يجعلون لهم وردا من الاستغفار، فبعضهم كان يكثر من الاستغفار 50 ألف مرة أو 100 ألف مرة في اليوم.

فضل الاستغفار

واستشهد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، بما جاء في القرآن الكريم، على لسان نبي الله نوح عليه السلام «وأنِ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير»، موضحًا أن الاستغفار سبب لعدد من الأمور، نيل المغفرة، كثرة المطر والمياه والبنين وغيرها من مفاتيح الرزق ويسر الحال وزوال ضنك المعيشة.

إسباغ الوضوء والخروج إلى الصلاة في المسجد

وأردف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، أنّ هناك أسبابا عدة للتقريب من المغفرة، مثل اليسر والليونة والسهولة في البيع والشراء التقاضي بين الناس والبعد عن الشُح.

وأشار إلى أنّ إسباغ الوضوء والخروج إلى الصلاة في المسجد والاجتهاد في رمضان يكفر الذنوب، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف «من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه».