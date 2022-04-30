مصرع فتاة وإصابة اثنين في مشاجرة بالأسلحة بأسيوط.. خلافات ثأرية السبب

لقيت فتاة مصرعها، بينما أصيب شاب وفتاة آخران، في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين لخلافات ثأرية قديمة بجزيرة ساحل سليم التابعة لمركز الساحل في محافظة أسيوط.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين بجزيرة الساحل دائرة المركز ووقوع وفيات ومصابين.

انتقال قوات الشرطة لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وجرت السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب المشاجرة بين عائلتي «مغازي ومراد»، وذلك لخلافات ثأرية قديمة تجددت مؤخرا.

أسفرت المشاجرة عن مصرع شهد محمد دياب 18 سنة، وإصابة كل من رانيا محمد دياب 20 سنة، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن 22 سنة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ساحل سليم المركزي، وتم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث شهدتها أسيوط

وشهدت محافظة أسيوط اليوم العديد من الحوادث، من بينها الحادث الذي أسفر عن مصرع سيدة وبناتها متأثرات بإصاباتهن بحروق متفرقة بالجسم بينما أصيب زوجها بإصابات وحروق متفرقة بالجسم، وذلك في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي بعمود ضغط عالي قبلي كمين القوصية، أسفر عن تفحم السيارة بالكامل، وجرى نقل الجثث إلى مستشفى القوصية المركزي والمصاب للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.