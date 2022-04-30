عاجل.. مصرع عريس في حادث بعد عقد قرانه بنصف ساعة بالشرقية «ملحقش يفرح»

لقي شاب مصرعه إثر إصابته في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق «منشأة رضوان - أبو كبير»، بمحافظة الشرقية، وذلك بعد مرور نحو نصف ساعة على عقد قرانه أمس.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق «منشأة رضوان - أبو كبير»، ما أسفر عن مصرع شاب يدعى «شعبان . م . ش»، 23 عاما وإصابة اثنين آخرين.

وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة ورفع آثار الحادث من الطريق، وتم الدفع بسيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثة الشاب إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

وفاة شاب بعد عقد قرانه

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة الشاب الراحل مرفقة بمنشورات تضمنت عبارات الرثاء والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، مشيرين إلى أن الشاب كان عقد قرانه قبل وفاته بنحو نصف ساعة، وكان من المقرر إتمام مراسم الزواج بإقامة حفل الزفاف خلال إجازة عيد الفطر الذي سيحل موعده الأحد أو الاثنين المقبلين إلا أنه وافته المنية.

وتوافد عدد من الأهالي وأسرة الشاب الفقيد على المستشفى والانتظار أمام المشرحة لاستلام الجثمان بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة كما توافد آخرون على منزل الأسرة لتقديم واجب العزاء لهم ومؤازرتهم .