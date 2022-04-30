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صوامع وشون القليوبية تستقبل 398 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

كتب:

حسن صالح
11:38 ص | السبت 30 أبريل 2022
محصول القمح

محصول القمح

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء موسم توريد القمح بالمحافظة للعام الجاري 2022، مشيراً إلى أن الكمية التي تم توريدها حتى اليوم بلغت 397.760 طن من الأقماح المحلية.

وذكر المحافظ، أن لجان استلام القمح بالشون والصوامع تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً خلال شهر رمضان. 

مصادرة الأقماح المتداولة خارج المنظومة

وكلف محافظ القليوبية رؤساء الوحدات المحلية ومديريتي الزراعة والتموين بضبط ومصادرة أي كميات من الأقماح المتداولة بدون الحصول على تصاريح من الجهات المعنية، وتفعيل أعمال اللجان المشكلة برئاسة نائب رئيس المدينة وعضوية ممثل عن الزراعة، لمتابعة انتظام سير العمل بمنظومة توريد الأقماح وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين لتحقيق المستهدف، فضلاً عن القيام بالمتابعات الميدانية للصوامع لتقديم الدعم اللوجستي وشن حملات رقابية على المطاحن الخاصة لحوكمة منظومة التوريد

محاضر ضد الممتنعين عن التوريد

فيما كلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة بتحرير محاضر للمزارعين الممتنعين عن توريد المحصول، للبدء في تفعيل القرارات الوزارية بمنعهم من الحصول على الدعم اللازم، مع صرف المستحقات المالية للمزارعين الموردين أولا بأول لتحقيق المستهدف.

ووجه  المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كل مستحقاتهم، والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

يذكر أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام شهد زيادة عن الأعوام السابقة، إذ سجل سعر درجة نقاوة 23.5 قيراط سعر 885 جنيها، ودرجة النقاوة 23 قيراطا سعر 875 جنيها للأردب، ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 865 جنيها للأردب.

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بقلم حسن صالح