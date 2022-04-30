استخراج سكاكين ومسامير وقطع حديدية من بطن مريض تونسي.. كيف ابتلعها؟

انتشرت صور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتونس تظهر الآلآت الحديدية المستخرجة من بطن أحد المرضى، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى التشكيك في صحتها وعدم تصديقها، إلاّ أنّ نائب مدير المستشفى الإقليمي في القصرين، منصف المحمدي، أكّد في مداخلة إعلامية مع إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، مساء أمس الجمعة صحة الخبر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية تونسية.

أوان حديدة ومسامير في بطن مريض تونسي

وأشار «المحمدي» إلى أنّ المريض يعاني من اضطرابات نفسية، وقام ليلة الخميس بابتلاع أوان حديدية وبراغي ومسامير وقطع حديدية ومفاتيح لإصلاح السيارات.

عملية جراحية مطولة

وكان الأطباء في مستشفى بتونس قد استخرجوا قطعاً حديدية وغيرها من الأدوات من بطن مريض في عملية جراحية طويلة بعدما أحضرته عائلته غلى المستشفى وهو يعاني من آلام حادة في منطقة البطن.