موعد صلاة عيد الفطر 1443 في تونس واستطلاع هلال شهر شوال المبارك

بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبحث الكثيرون من أشقائنا في الدول العربية ومنها تونس الخضراء عن موعد صلاة عيد الفطر 1443 في تونس وموعد استطلاع هلال شهر شوال المبارك، حيث يحرض الكثير من المسلمين حول العالم على أداء صلاة العيد في الخلاء، مع أسرهم وأقاربهم.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تجيب على أسئلة القراء، موعد صلاة عيد الفطر 1443 في تونس وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء «وات»، في السطور التالية:

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في تونس

ووفق المعلن في دولة تونس الشقيقة، فقد تم الإعلان عن أن أول أيام شهر رمضان المبارك 1443 هــ كان يوم السبت الموافق 2 أبريل، وفلكيًا يتوقع أن يكون رمضان متمم أي 30 يومًا لهذا العام، وبذلك تكون غرة شهر شوال المبارك، يوم الاثنين الموافق 2 مايو المقبل.

بينما سيتم استطلاع هلال غرة شوال يوم السبت الموافق 31 أبريل والذي يتزامن يوم 29 رمضان بعد صلاة العشاء، للتأكيد على موعد عيد الفطر المبارك في تونس.

وعن موعد صلاة عيد الفطر 1443 في تونس فأنه وفقًا للامساكية هناك يأتي في تمام الساعة 05:39 صباحًا.

كيف يتم تحديد موعد صلاة عيد الفطر

ووفق السنة النبوية فإن موعد صلاة عيد الفطر تكون خلال الفترة من بعد شروق الشمس وحتى ارتفاعها قيد رمح، أي ما يعادل من 15 إلي 20 دقيقة تقريبًا من بداية ظهور الشمس.

وهي من الصلوات الجهرية التي يفضل أن تقام في الخلاء والشوارع، ويخرج فيها الجميع بما فيها النساء «حتى إن كانت حائض أو نفساء» والرجال والأطفال وكبار السن، ويأتي بعدها خطبة تتحدث عن فضلا العيد الذي يعد الجائزة الصغرى.