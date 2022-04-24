وسائل إعلام: مصرع 12 شخصا جراء غرق 4 زوارق مهاجرين قبالة سواحل تونس

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان أبرزها، غرق 4 زوارق مهاجرين قبالة سواحل تونس، ما أسفر عن مصرع 12 شخصا، فيما شهد لبنان، غرق الزورق، كان على متنه نحو 60 مهاجرا غير شرعي في ميناء «طرابلس» اللبناني، ما أسفر عن مقتل طفلة.

فقدان 10 أشخاص جراء غرق 4 زوارق مهاجرين قبالة سواحل تونس

وقالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن 12 شخصا لقوا مصرعهم وفقد 10 آخرين في غرق 4 زوارق مهاجرين قبالة سواحل تونس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الجيش اللبناني، تمكن، مساء أمس السبت، من إنقاذ عدد من المهاجرين غير الشرعيين «سورييين-لبنانيين» كانوا يحاولون الهروب بطريقة غير شرعية باتجاه قبرص وأوروبا، غرق بهم زورق في «ميناء طرابلس».

الزورق كان على متنه نحو 60 مهاجرا غير شرعي

وفي وقت سابق، أشار «الصليب الأحمر» اللبناني، إلى أن الزورق كان على متنه نحو 60 مهاجرا غير شرعي غرق. وفي وقت لاحق، أعلن وزير النقل اللبناني علي حمية لوكالة «رويترز» للأنباء، إن طفلة لقيت حتفها في أعقاب غرق الزورق، فيما تم إنقاذ أكثر من 40 شخصا.

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بالفيديو: سيارات الإسعاف تهرع الى ميناء طرابلس اللبناني بعد غرق قارب على متنه حوالى 60 شخصاً

خاص ل"النهار العربي" pic.twitter.com/s39WvceZdZ — Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) April 23, 2022

وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن الزورق تعرض للغرق بسبب عطلا. وفي وقت لاحق، أشارت القناة الإخبارية، إلى روايات متعددة لدى الناجين بشأن سبب غرق المركب قبالة سواحل طرابلس اللبنانية

وأضافت القناة الإخبارية، أنه لا بيان رسميا حتى الآن حول حادثة غرق مركب قبالة سواحل طرابلس، موضحة أن توترات، اندلعت بين بعض أهالي ضحايا غرق المركب وعناصر الجيش اللبناني.

وأعلنت السلطات السعودية، القبض على 9 مقيمين «4 من الجنسية اليمنية- 5 أخرين يحملون الجنسية الباكستانية»، روجوا المواد المخدرة بمحافظة جدة.