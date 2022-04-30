رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر في القليوبية.. غرف عمليات

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن، لتجهيز المساجد الكبرى لصلاة العيد التى تم تحديدها والإعلان عنها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بجانب الاهتمام برفع مستوى النظافة مع تكثيف حملات رفع القمامة، وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وأماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة .

رفع حالة الطوارئ

وشدد المحافظ على ضرورة رفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام العيد، مع تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كل المراكز والوحدات المحلية، وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها وتلبية كافة مطالب المواطنين.

ضبط الأسواق ومواجهة الغلاء

كما كلف محافظ القليوبية مسؤولي التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء، من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة بمختلف المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطن القليوبية.

كما وجه المحافظ مسؤولي الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها، وذلك لإستقبال كافة الحالات المرضية المفاجئة، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، فضلاً عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة

طوارئ في المرافق

وشدد السيد المحافظ على رؤساء شركتي المياه والصرف الصحي والكهرباء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الإدارات التابعة بدائرة المحافظة لاستقبال كل البلاغات والشكاوى على مدار 24 ساعة، وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة شبكات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها والتعامل السريع مع أي حالات طارئة لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة

خطة مرورية

كما كلف المحافظ مرور القليوبية بتكثيف الحملات والرقابة المرورية بمختلف الشوارع والطرق، وخاصة الشوارع والطرق العامة والرئيسية، من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والانضباط في الشارع، مع إحكام السيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الإزدحام والتكدس والإختناقات المرورية.

رفع تراكمات القمامة من شوارع شبرا

وفي السياق ذاته، تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة التي نظمتها محافظة القليوبية، بالتعاون مع مجالس مدن المحافظة، لرفع تراكمات القمامة من شوارع حي غرب وشرق شبرا الخيمة ونقلها للمقلب الوسيط، تمهيدا لنقلها للمقلب العمومي.

وتفقد المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية بدءا من شارع أحمد عرابي وشارع 135 بحي غرب شبرا الخيمة وشارع ترعة الإسماعيلية ومحيط مستشفى الناس ومنطقة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، وأسفرت الحملة عن إزالة أكثر من 2500 طن قمامة، حيث وجه المحافظ بتكثيف الأعمال وزيادة المعدات والعمل على مدار 24 ساعة مؤكدا على استمرار الحملة طوال أيام عيد الفطر المبارك.