إصابة 16 صيدلانيا بكورونا في القليوبية..والنقابة تشكل غرفة طوارئ

أعلن الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، إصابة 16 صيدلانيا بفيروس كورونا خلال الموجه الثانية، لافتًا إلى أن المصابين يخضعون للعزل المنزلي وكلهم يتبعون القطاع الخاص.

وأضاف "ثابت" في تصريح له، اليوم، أن الصيادلة عنصر أساسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فعندما يشعر المريض بالأعراض يقصد أقرب صيدلية للمشورة الطبية.

وأوضح نقيب صيادلة القليوبية أن هناك لجنة مشكلة بمقر النقابة لإدارة الأزمات وغرفة طوارئ تتابع الحالات المصابة واحتياجاتها لتوفير ما يطلبونه على الفور.

في وقت سابق، دشنت النقابة مبادرة "أحنا أقوى"، لتوفير مستلزمات الوقاية لفرق العمل بالمستشفيات، خاصة مستشفيات العزل والصيادلة العاملين في الصيدليات المختلفة، ضمن خطة النقابة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.