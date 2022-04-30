موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الإسماعيلية.. إجراءات احترازية مشددة

أعلنت وزارة الأوقاف مواعيد صلاة عيد الفطر الاثنين المقبل بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، واصدرت تعليمات جديدة بشأن أداء الصلاة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كرونا المستجد.

وبحسب التوقعات الرسمية، من المقرر أن تقام صلاة العيد في الإسماعيلية صباح الاثنين في تمام الساعة 5:31 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات مصر 2022

وبحسب المواعيد الرسمية التي حددتها الأوقاف فإن صلاة العيد في المحافظات تم تحديدها كالآتي:

القاهرة 5:36

الجيزة 5:37

الإسكندرية 5:40

بورسعيد 5:30

السويس 5:31

العريش 5:25

الطور 5:30

سانت كاترين 5:28

طابا 5:23

شرم الشيخ 5:27

دمنهور 5:38

طنطا 5:36

المنصورة 5:34

الزقازيق 5:35

بنها 5:36

شبين الكوم 5:37

كفر الشيخ 5:36

الفيوم 5:39

بنى سويف 5:38

المنيا 5:41

أسيوط 5:41

سوهاج 5:40

قنا 5:36

أسوان 5:38

أبو سمبل 5:46

مرسى مطروح 5:50

الغردقة 5:30

الخارجة 5:47

الإسماعيلية 5:31

دمياط 5:32

السلوم 5:58

نويبع 5:24

حلايب 5:26

شلاتين 5:29

الأوقاف تحدد الصلاة بالمساجد والساحات الملحقة

وأعلنت وزارة الأوقاف، مساء أمس الجمعة، عن إقامة الصلاة في المساجد والساحات الملحقة بها في كافة المحافظات.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية، أن الوزارة حددت عددا من المعايير لحضور صلاة العيد، أبرزها الالتزام بالكمامة، وإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، والسماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.