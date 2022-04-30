أمين الفتوى: زكاة الفطر شكر لله على بلوغ شهر رمضان

كشف الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن بعض النوايا إن اقترنت بزكاة الفطر تقبلها الله عز وجل بإذن الله، موضحًا لزكاة الفطر بند خاص، وعندما نعمل عملا يجب أن يكون مسبوقا بالنية، ففي زكاة عيد الفطر المبارك نشكر الله على نعمة صيام رمضان، مشددا على أن النية هي أننا نخرج زكاة الفطر طُهرة لصومي وشكرا لله على بلوغ الشهر وإتمامه قياما وصياما وأعمالا صالحة.

أمين الفتوى: لتكن الزكاة على قدر معنى الشكر

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، «ولتكن الزكاة على قدر معنى الشكر، فالعبادة يجب أن نشعر بها ونمعلم ماذا نفعل بها، فنحن بزكاة الفطر نشكر الله ونقول له، اللهم لا تجعله أخر عهدي برمضان، فعندما أخرج زكاة الفطر نكون حزانى على فراق رمضان، وكأننا نقول له يأيها الشهر ترفٌّق دمع عيني قد تدفق».

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: مقدار ما سنخرجه من زكاة الفطر هو شكر لله بشكل يليق بالشهر

واستكمل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «كنا نقول لرمضان أهلا منذ أيام، والآن نقول له مهلا، لأن رمضان ضيف حبيب عزيز، وعندما نودعه يجب أن نشكر الله شكرا يليق بالشهر، وهو مقدار ما سنخرجه من زكاة الفطر».