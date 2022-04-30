موعد صلاة العيد في مطروح 2022 وأماكن الساحات

كثف العديد من المواطنين عمليات البحث على محركات «جوجل» والمواقع المختلفة، للتعرف على موعد صلاة العيد في مطروح 2022، حرصاً على أداء الصلاة في موعدها، وتقدم بوابة «الوطن» خدمة معلوماتية عن الموعد وتفاصيل أماكن الساحات الجاهزة لاستقبال صلاة العيد في محافظة مطروح، ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها الصحيفة لقرائها، طبقاً لما أعلنتة الهيئة العامة المصرية للمساحة.

موعد صلاة العيد في محافظة مطروح

يأتي موعد صلاة العيد في مطروح 2022 في تمام الساعة 5:50 صباحاً، ومن المقرر أن يؤدي محافظ مطروح صلاة العيد في الجامع الكبير، وسط مدينة مرسى مطروح.

صلاة العيد في مدن مطروح

ويختلف موعد صلاة العيد في مدن مطروح عن بعضها، حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة، وتقام صلاة العيد في المدن الواقعة شرق مدينة مرسى مطروح مبكراً بدقائق عنها، مثل مدن الحمام والعلمين والضبعة ورأس الحكمة، بينما تتأخر صلاة العيد في المدن الواقعة غرباً بدقائق عن مرسى مطروح، مثل السلوم وسيدي براني والنجيلة، بالإضافة إلى سيوة جنوباً.

ساحات صلاة العيد في مدن مطروح

وجرى تجهيز عدد من الساحات لصلاة العيد بها، في مدن الحمام والضبعة والعلمين ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، في ملاعب كرة القدم بعدد من مراكز الشباب بهذه المدن.

وعادةً ما يتوجه المئات من الأطفال إلى كورنيش مرسى مطروح، عقب أداء صلاة العيد، للنزهة وشراء الحلوى والبلالين، والاستمتاع بالأجواء الجميلة النقية على البحر، ويجري تنظيم رحلات في البحر، من خلال مراكب ويخوت تجوب الشواطئ، من ميناء مطروح الشرقي، مروراً بشواطئ «العوام، والليدو، والبوسيت»، وتتجه إلى شواطئ «الغرام، والأبيض، وعجيبة»، وتعود حتى شاطئ «روميل»، مما يزيد من بهجة العيد لدى الأسر وأولادهم.