موعد صلاة العيد في السويس.. بضوابط كورونا

تستعد مساجد السويس الكبرى التي يؤدى فيها صلاة الجمعة لاستقبال المصلين غدا الخمبس لصلاة عيد الفطر المبارك 2021 بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غرة شهر شوال فلكيا غدا الخميس 13 مايو «عيد الفطر المبارك»، وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، فإن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في مدينة السويس، سيكون في تمام الساعة 5:23 صباحًا، وذلك مع غلق كامل للساحات وكذلك الزوايا الصغري، وفتح المساجد الكبري فقط لصلاة العيد.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في السويس

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، مولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم أمس الثلاثاء 29 من رمضان، الموافق يوم الرؤية 11/5/2021م.

الإجراءات الاحترزاية لحضور صلاة عيد الفطر في السويس

وحدد وزارة الأوقاف ضوابط الحضور لصلاة العيد بالمساجد ، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهذا الضوابط هي: «ارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي، و مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار عدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق، و فتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق»، والتنبيه، مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

وتأتي أهمية تحديد موعد لصلاة عيد الفطر، علي أنها الفارق بين شهر رمضان وما بعده، وضرورة أن يؤدي المسلمون زكاة الفطر قبل صلاة العيد، أما ما يخرجه الشخص من أموال بعد الصلاة فهي صدقة.

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية صلاة العيد في باقي المحافظات المصرية كما يلي: القاهرة 5:28، والجيزة 5:28، والإسكندرية 5:31، وبورسعيد 5:21، والسويس 5:23، والعريش 5:16، والطور 5:22، وسانت كاترين 5:20، وطابا 5:14، شرم الشيخ 5:20، ودمنهور 5:29، وطنطا 5:27، والمنصورة 5:25، والزقازيق 5:26، وبنها 5:27، وشبين الكوم 5:28، وكفر الشيخ 5:27.

وصلاة العيد فى الفيوم 5:31، وبنى سويف 5:30، والمنيا 5:33، وأسيوط 5:33، وسوهاج 5:32، وقنا 5:29، وأسوان 5:32، وأبو سمبل 5:40، ومرسى مطروح 5:41، والغردقة 5:23، والخارجة 5:40، والإسماعيلية 5:22، ودمياط 5:23، والسلوم 5:49، ونويبع 5:16، وحلايب 5:20، وشلاتين 5:22.