قبل ما تشتري الذهب.. اعرف إزاي تفرق بين الفصوص ذات القيمة والأخرى

تنتشر بشكل كبير الفصوص والأحجار في المشغولات الذهبية التي تباع في السوق المحلية المصرية، والتي يتم إضافتها للمشغولات نظرًا لما تعطيه من أشكال جمالية وتزيين للمنتجات والمشغولات، حيث تعتبر الفصوص من أبرز ما يزيِّن المشغولات ويعطيها شكلًا براقًا ولامعًا، وهو ما تسعى له جميع النساء اللاتي يرغبن في اقتناء الذهب.

أشكال الفصوص وأحجامها

وهناك الكثير من أشكال الفصوص وأحجامها وألوانها، والتي تتميز بأنها تناسب جميع الأذواق ومختلف الفئات، كما أنه هناك فصوص وأحجار ذات قيمة مرتفعة والتي تزيد من قيمة المشغول الذهبي وهناك أحجار ليس لها قيمة مادية.

وقالت مؤسسة «جولد بيليون» في تقرير لها، إن هناك الكثير من الأشخاص يتساءلون عن «هل الذهب الذي يحتوي على فصوص يتم بيعه بالوزن كاملًا أم يتم خصم الفصوص منه؟».

طريقتين في البيع والشراء

وأضافت المؤسسة في تقريرها، أن هناك إجابتين على هذا السؤال، الأولى هي أن هناك مشغولات ذهبية يتم بيعها بوزنها كاملًا بالفصوص، وهي التي يتم شراءها في الأساس من ماركات وعلامات تجارية كبيرة ومشهورة يتم بيعه مع تعهد على استرداد قيمة الفص وقت البيع، وهذا يرجع لسبب ما وهو أن الفص أو الحجر الموضوع في المشغول الذهبي عال الجودة وبالتالي لن تتأثر سعر القطعة وتستعيد سعر المصنعية.

وأشار إلى أنه في الحالة الثانية يتم خصم وزن الحجر أو الفص من المشغول وهو الذي يتم شراءه من ماركات أو المصانع العادية، وليست الشهيرة أو العالمية، حيث يتم نزعه وقت عملية البيع ويتم احتساب الذهب فقط حسب سعر السوق.