نصائح مهمة لمستثمري الذهب بعد انخفاض أسعاره: لا تبيعوا الآن

بعد عدة تراجعات لسعر جرام الذهب وصلت حصيلتها إلى حوالي 63 جنيهًا خلال 10 أيام محليا، ووصلت إلى نسبة 2.5% خلال هذا الشهر على المستوى العالمي، الأمر الذي يشكل أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر الماضي، مدعومًا بأن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة، وهو ما يدفع الدولار والعائد على سندات الخزانة إلى الصعود، ويفرض ضغوطًا على الذهب المقوم بالدولار.

نصائح تجار الذهب للمواطنين الراغبين في البيع والشراء

ووجه تجار الصاغة عدة نصائح لـ«المواطنين» بعدم جواز بيع الذهب الآن بدعوى أن حصيلة التراجعات في قيمة الجرام لا تتعدى 2% وهى غير محفزة للشراء، مؤكدين أن الاستثمار في الذهب يتحدد وفق قواعد من أهمها أن يكون التراجع يمثل 10% من المتوسط السعري للذهب، في آخر 6 أشهر بيعًا وشراءً، مشددين على أن الاستثمار في المعدن النفيس لا يخلو من المخاطرة، والتي لا تتعدى 15%.

رئيس شعبة الذهب بكفر الشيخ: الاستثمار في الذهب يكون في وقت الانخفاض

وقال هاني فكري رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الاستثمار في الذهب يكون في وقت انخفاض أسعاره، ولابد أن يكون هناك تراجعًا بقيمة 10% كمتوسط سعري ما قبل الانخفاض في آخر ستة أشهر.

ونصح «فكري»، الراغبين فى الشراء، تجنب شراء الذهب في حالة ارتفاع أسعاره، وأن يكون الاستثمار من الأموال الفائضة، التي لا يحتاج إليها المستثمر في المستقبل القريب أي تتجاوز الـ6 أشهر، حتى لا يضطر إلى البيع سريعًا فيخسر أمواله، لاسيما إذا تزامن ذلك مع حدوث انخفاض في أسعار الذهب.

ودعا رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة كفر الشيخ إلى عدم الاقتراض من البنوك للاستثمار في المعدن الأصفر، حتى إذا كانت الأسعار مغرية، لأنه لا يمكن التكهن بالأسعار المستقبلية، وفي حال هبوط السعر يجد المستهلك أو المستثمر نفسه مطالباً بسداد الفوائد في أوقات معينة.

وأوضح: لا بُد ألا يشكل الذهب نسبة تزيد على من 30-40% من المحفظة الاستثمارية للمستثمر، وذلك في إطار تنويع المحفظة، لتقليل الخسائر في حال وقوعها، مشددًا على ضرورة الامتناع عن شراء الذهب المشغول، وذلك إذا كان الشراء بغرض الاستثمار، وخاصة التي تحوي على أحجارالزركون لأنه عند البيع يتم خصم قيمة المصنعية وقيمة الأحجار من السعر.

ولفت إلى أن المستثمر في المعدن الأصفر لابد أن يحدد رقمًا ماليًا مستهدفًا للوصول إليه ليربح، ثم يعاود الشراء والاستثمار مرة أخرى، مع الاطلاع الدائم على أخبار الاقتصاد الأميركي، والتقارير التي تتحدث عن قوة أو ضعف الدولار، قبل الشراء والاستثمار، لأن هناك علاقة عكسية قوية بين الدولار والذهب.

أسعار الذهب اليوم

أما أسعار الذهب اليوم، فإن عيار 24 بيع بسعر 1.251 جنيهًا، فيما بيع عيار 21 بسعر 1.095 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 سعر 939 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بسعر 8.760 جنيهًا.