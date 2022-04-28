تقرير: ارتفاع الطلب على الذهب بنسبة 34% خلال 3 أشهر

قال تقرر لمؤسسة «جولد إيرا» العاملة في الاستثمار في الذهب والأبحاث الخاصة به، إن الربع الأول من العام الحالي 2022 شهد العديد من الأحداث الخاصة بسوق الذهب سواء من ارتفاعات في الأسعار وأو تذبذب بها.

وأضاف التقرير أنه خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفع الطلب على الذهب وشرائه بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021، حيث قدرت بنسبة الارتفاع بـ 34٪، لافتا إلى أن الارتفاعات جاءت مدفوعة بالتدفقات القوية من صناديق الاستثمار المتداولة وبنسبة 8٪ هو أفضل أداء ربع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2020.

زيادة إنتاج مناجم الذهب بنسبة 3%

وأشار التقرير إلى أن هناك ارتفاع ملحوظ في إنتاج مناجم الذهب لتقدر الزيادة بنسبة 3٪ على أساس سنوي عند 856 طناً، كما سجلت صناديق الذهب المتداولة في البورصة أقوى تدفقات ربع سنوية لها منذ الربع الثالث من عام 2020 مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن حيث قفزت بمقدار 269 طناً أي أكثر من عكس صافي التدفق السنوي 174 طناً من عام 2021.

ولفتت التقارير إلى أن الاستثمار في السبائك المعدنية والعملات المعدنية بلغ 282 طنًا في الربع الأول لعام 2022 وهو أقل بنسبة 20٪ من الربع الأول من العام الماضي 2021، ولكن أعلى بنسبة 11٪ من المتوسط الفصلي لخمس سنوات.

وأكدت التقارير على انخفاض استهلاك المجوهرات زخمه في الربع الأول، حيث انخفض الطلب بنسبة 7٪ على أساس سنوي عند 474 طناً ونرى أن سبب هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى ضعف الطلب في الصين والهند، ومن ناحية أخرى أضافت البنوك المركزية 84 طناً إلى احتياطيات الذهب الرسمية العالمية خلال الربع الأول، كما تضاعف صافي الشراء عن الربع السابق لكنه انخفض بنسبة 29٪ عن الربع الأول.