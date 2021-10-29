هل تُباع «الفصوص» ضمن مشغولات الذهب؟.. «الشعبة» تنبه المشترين

عندما تفكر إحدى النساء بالذهاب إلى سوق الذهب، لتفقد قطع الحلي لدى محلات الصاغة، وأمام العديد من المعروضات بمختلف الماركات، تميل المرأة دوما إلى اختيار قطع حلي فريدة التصميم، إذا كان اقتناء الحلي بغرض الزينة، أما إذا كان الشراء بغرض الادخار، فلابد أولاً من طرح سؤال عن؛ هل يتم احتساب الفصوص المقلدة ضمن وزن جرامات الذهب عند البيع؟

وأمام ذلك الاستفسار، جاءت ردود سكرتير عام شعبة الذهب في مصر في السطور التالية، كالآتي:

نجيب: شراء قطع الحلي الذهبية من ماركات معروفة.. «سيد الموقف»

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن بعض الشركات والعلامات التجارية الشهيرة للذهب تتعهد باحتساب وعدم خصم أي فصوص أو أحجار مضافة لقطع الحلي التي قامت بتصنيعها، عند رغبة العميل في البيع، وتقوم باستلامها بدون نزعها، أي كما هي.

وأضاف «نجيب»، أنَّ «لازوردي» و«إيجيبت جولد»، أشهر العلامات التجارية التي تتعهد منذ بدء العميل بعملية الشراء باحتساب قيمة «الفصوص» أو «الأحجار» عند البيع، ويدون ذلك في الفاتورة التجارية للمحل أو منافذ البيع.

بين فصوص الأحجار الكريمة.. «الماس» الأعلى سعرا وقيمة

واستطرد، أنَّه في بعض الأحيان، إن كانت الفصوص المركبة لقطعة الحلي من الأحجار الكريمة، فيتم حساب سعرها بقيمة عيار الحجر الكريم المصنوعة منه، وكذلك حسب وزن «الفص» المركب، يثمن التاجر قطعة الحلي.

وأشار سكرتير عام شعبة الذهب، إلى أنَّ «الماس» أغلى الأحجار الكريمة سعرا، يليه «الزمرد» ثم «الياقوت»، مؤكدا أن تلك الأحجار هي المتحكمة في سعر قطعة الحلي، بالإضافة إلى استخدام «التوباز» أو الياقوت الأصفر وبعض الأحجار «نصف كريمة» باهظة الثمن.

«الفصوص المقلدة».. احذروا من الآتي عند الشراء!

وشدد نجيب، على أنَّ الأحجار غير الكريمة أو «العادية» فتصبح بلا قيمة ويخصم وزنها عند البيع، طالما لم يتعهد الصائغ أو الشركة المصنعة باسترداد القيمة.

كما حذر من شراء قطع حلي من منافذ بيع الشركات دون تدوين تعهد باسترداد قيمة الفصوص عند البيع في الفاتورة، مضيفا، «بالطبع.. تخصم من أصل وزن الذهب عند البيع ليحتسب جرامات الذهب فقط».

واستبعد أن يكون سعر الفصوص العامل الوحيد المحدد لانتقائها لترصع بها قطع الحلي، مؤكدا على أن اختيار المصممين للأحجار لابد وأن يتناغم مع الذوق والتصميم، وفي الغالب تكون أحجار نصف كريمة أو مقلدة.

أسعار جرامات الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية، كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار 21، يتراوح بين 782 و780 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 18 يترواح بين 670 و669 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم يترواح بين 894 و891 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 22 يترواح بين 817 و819 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 14 يتراوح بين 520 و521 جنيها.

- سعر عيار 12 يتراوح بين 446 و447 جنيه.

- سعر أوقية الذهب، يترواح بين 27,795 و27,723 جنيها، وذلك للتعاملات الصباحية.

- ترواح سعر الجنيه الذهب اليوم بين 6,256 و6.240 جنيه مصري.

- سجل كيلو الذهب في مصر أسعار 891,429 و893,714 جنيه.