الإفتاء: 15 جنيها الحد الأدني لزكاة الفطر.. فيديو

قال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن زكاة الفطر حددها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صاع من تمر أو صاع من شعير، موضحًا أن هذه التقديرات النبوية تخضع لعصره وبيئته وحاجة الناس، وذلك عندما نقدرها في ذلك العصر، فإنما نقدرها حسب حاجة الناس، ودائما تقدير زكاة الفطر يكون بأضعف وأقل المستويات المادية في اليوم.

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الزائد عن قوت اليوم وجبت عليه الزكاة

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنه تم تقدير زكاة الفطر بـ15 جنيه بحد أدنى، ولكن هذا لا معناه أن أي شخص ملزم بإخراج 15 جنيه، لكن هذا يعني أنك لو كنت فقيرا وعندك فوق قوت يومك بمقدرا 15 جنيه للفرد وجبت عليك الزكاة، فلو كان هناك أسرة مكونة من 3 أفراد ولديها 45 جنيه زائدة عن قوت اليوم وجبت عليها الزكاة.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: النبي قدّر زكاة الفطر أيضا بالزبيب

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في دار الإفتاء المصرية، «مش معناها إن الإنسان المرتاح ماديا يخرج 15 جنيه، فالنبي قدّر زكاة الفطر أيضا بالزبيب، وهو غالي الثمن لتكون الحد الأدنى من الزكاة 175 جنيها، وهناك أنماط اخرى من الطعام».