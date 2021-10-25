ضبط 1035 قضية تموينية متنوعة.. بينها أطنان من الشيكولاته الفاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1035 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، على النحو التالي:

ضبط 3٫52 طن «مفروم لحوم – دواجن» بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم تجهيز وجبات «بدون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

ضبط شيكولاته فاسدة

ضبط 15٫14 طن «سكر حر – شيكولاتة – زيت طعام»، 65000 عبوة «صلصة» بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية «بدون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

ضبط 8 أطنان «لحوم مجمدة» بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

ضبط 2 طن «كبدة - سجق» مجهولة المصدر

ضبط 2 طن «كبدة - سجق» بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية والشكل، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل جزارة لبيع اللحوم «بدون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

ضبط 1٫6 طن «لحوم مجمدة - كبدة» بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.

ضبط 45 طن «دقيق فاخر» بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن إحدى شركات التجارة والتوريدات «بدون ترخيص» بمحافظة القليوبية.

ضبط 13٫35 طن «سكر حر» بدون مستندات

ضبط 13٫35 طن «سكر حر» بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية «تحجر«، 600 عبوة «شاى« بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحهما للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة سوهاج.

ضبط 5٫55 طن «عسل جلوكوز – فول سودانى – سكر حر» معبأين داخل براميل وأجولة غير مدون عليها أية بيانات وبدون مستندات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس ويشكلو خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحهم للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلوى الجافة «بدون ترخيص» بمحافظة البحيرة.

تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة

ضبط 920383 قطعة أدوات كهربائية «مواسير كهربائية– علبة – بوكس تجميع» بدون مستندات «مجهولة المصدر» وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوات الكهربائية «بدون ترخيص» بمحافظة القليوبية.

ضبط 50000 قطعة مستلزمات طبية «كمامات» منتج نهائى بدون مستندات «مجهولة المصدر» وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، 946 كيلو جرام «أقمشة غير منسوجة» بدون مستندات «مجهولة المصدر» تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية «بدون ترخيص» بمحافظة الدقهلية.

ضبط 125000 سرنجات مجهولة المصدر

ضبط 125000 قطعة مستلزمات طبية «سرنجات» بدون مستندات «مجهولة المصدر» وغير مطابقة للمواصفات الصحية وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية «بدون ترخيص» بمحافظة المنوفية.

ضبط 9 أطنان «أسمدة زراعية» معبأة داخل شكائر بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.