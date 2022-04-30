محافظ المنوفية يسلم 41 كرسيا متحركا لذوي الهمم بمناسبة عيد الفطر

سلم، اليوم، اللواء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 41 كرسيا كهربائيا متحركا ومساعدات عينية من بطاطين ولحوم ومواد غذائية لذوى الهمم من أبناء المحافظة، لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم ومشاركتهم أفراحهم، تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال.

تشكيل لجنة للاستماع إلى مطالب المواطنين

وأعرب محافظ المنوفية عن حرصه واهتمامه للاستماع لطلبات المواطنين وتقديم العديد من المساعدات المتنوعة، وأكد أنه منذ قدومه المحافظة أعطى أولوية قصوى لهذا الملف الحيوي، لذا أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة مساعدات لتلقي الطلبات، واستيفاء كل المستندات، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، للوقوف على الحالات الأكثر استحقاقاً لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما قدم المحافظ التهنئة للأسر بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن مكتبه مفتوح دائما أمام جموع المواطنين لتذليل العقبات وحل أي مشكلات تواجههم.

حوار مفتوح مع المواطنين

وخلال اللقاء، أجرى المحافظ حواراً مفتوحاً مع الأسر للاطمئنان على حالتهم الصحية والاجتماعية، والتعرف على أحوالهم وظروفهم المعيشية، وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن بسرعة إنهاء إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لعدد من الحالات المستحقة مراعاة لحالتهم الصحية.

كما وجه المحافظ القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لحالات أخرى تلتمس الحصول على وظيفة مناسبة لها، لضمان وجود دخل ثابت، وتكليف التموين ببحث إمكانية إضافة حالة إنسانية للبطاقة التموينية لصرف السلع والخبز نظراً لظروفها، فيما كلف وكيل وزارة الصحة بإجراءات الفحوصات الطبية العاجلة لمواطن من ناحية الماى يعاني من بتر بأحد الساقين والقدم السكري، وكذلك فحص كافة الحالات لمتابعة الحالة الصحية لهم واتخاذ اللازم حيالهم.

ووجه المحافظ لجنة المساعدات ببحث حالة مواطنة من ناحية أشمون تعاني من مرض السرطان، وتلمتس حصولها على مساعدة مالية تعينها على متطلبات علاجها.