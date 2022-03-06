محافظ المنوفية يتفقد كورنيش بركة السبع بعد تطويره وتجميله

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، كورنيش بركة السبع بعد الانتهاء من أعمال تطويره وتجميله، كونه متنفسا لأهالي المدينة، ووجه بوضع تصور لتطوير ورفع كفاءة شارع الكورنيش ضمن خطة الرصف وتوسعته في الاتجاهين، وإنشاء أرصفة جانبية وجزيرة وسطى، وزرع أعمدة ديكورية لإضفاء مظهر جمالي.

أعمال تطوير كورنيش النيل ببركة السبع

كما استمع المحافظ لشرح تفصيلي لأعمال التطوير التي تم تنفيذها بالكورنيش من قبل الهيئة العربية للتصنيع، وبإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة، والتي شملت صب الطبقة الخرسانية المطبوعة، وتركيب الوصلات الكهربائية، وسور حديدي وتجليده بحجر الهاشمة، فضلا عن تركيب الأعمدة والفوانيس الديكورية والبرجولات الخشبية ومقاعد استراحات المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية بمركز ومدينة بركة السبع، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية للوقوف على آخر المستجدات ودفع منظومة العمل لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز، رافقه وكيل وزارة الإسكان، ومدير مديرية الطرق بالمحافظة، ومدير وحدة الرصف بالمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

المحافظ يتفقد مشروع توسعات محطة الصرف

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي بركة السبع (الغوري) بطاقة 12 ألف م3/ يوم، وبتكلفة 130 مليون جنيه، حيث أشار المدير التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن المحطة تعد من نوع المعالجة الثنائية، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 85%، وفى انتظار الأعمال الكهروميكانيكية، وجارى حاليا أعمال العزل ومعالجة الأحواض وأعمال خطوط الطرد، مؤكدا على أنه من المقرر ربط 6 قرى على المحطة وهي (عزبة الدبايبة، زوير، سلكا، عزبة سلكا، ميت الموز، عزبة ميت الموز)، وستخدم 380 ألف مواطن، وسيتم نهو الأعمال المقررة فى شهر ديسمبر 2022.

وتضمنت الجولة، تفقد المحافظ لمقلب بركة السبع العمومي، لمتابعة آخر مستجدات أعمال رفع تجمعات القمامة، ووجه رئيس المدينة بتكثيف الجهود ونقل كافة تراكمات القمامة إلى المدفن الصحي بكفر داوود أولا بأول، حفاظا على المظهر الحضاري والجمالي والصحة العامة للمواطنين.

متابعة أعمال رصف 10 شوارع

واختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة 10 شوارع بمدينة بركة السبع، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بركة السبع، تنفيذ مديرية الطرق، حيث تم الانتهاء من وضع الطبقة السطحية بشوارع محمد يونس بطول 209 أمتار، والبرماوى بطول 208 أمتار، وكذا شارع محروس بطول 206 أمتار، وسرور بطول 206 أمتار، بالإضافة إلى أنه جارٍ وضع الطبقة السطحية بشوارع الإمام بطول 112 مترا، ومبارك بطول 122 مترا، وموسى عطية بطول 226 مترا، والغزالى بطول 91 مترا، ومن المقرر نهو الأعمال غدا الاثنين، فضلا عن أنه جارٍ الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع أولاد جابر بطول 95 مترا، وحسني عبده بطول 95 مترا.