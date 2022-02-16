محافظ المنوفية: نقترب من الوصول إلى تطعيم 100% من السكان ضد كورونا

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن أن المحافظة أوشكت على الانتهاء من تطعيم كل مواطني المحافظة ضد فيروس كورونا، مؤكداً أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم الطبي من خلال التواصل المباشر مع وزارة الصحة، لتذليل كل العقبات وإقامة المشروعات الطبية المتخصصة من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة نعيمة القصير ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، والوفد المرافق لهما، بديوان عام المحافظة، على هامش المتابعة الميدانية لحملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا تحت شعار «لا انتظار.. لا زحام»، التي انطلقت بالمنوفية في 8 فبراير الجاري، وتستمر حتى الخميس الموافق 24 من نفس الشهر.

حملات لتطعيم الطلاب بالمدارس الإعدادية والثانوية

وأكد محافظ المنوفية متابعته المستمرة لأعمال الحملة منذ بدايتها، للتأكد من انتظام سير العمل بكل مراكز ومدن المحافظة، موجهاً وكيل وزارة الصحة بتكثيف الجهود لتنظيم المزيد من حملات تطعيم الطلاب بالمدارس الإعدادية والثانوية تزامناً مع بدء الدراسة الأسبوع المقبل، واستيعاب أكبر عدد من الطلبة.

وخلال اللقاء أعربت الدكتورة نعيمة القصير، عن سعادتها بتواجدها وعقد أول لقاء رسمي لها على مستوى الجمهورية، على أرض المنوفية، مثمنةُ رؤية وتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم الصحة المصرية كركيزة أساسية للتنمية على أرض الوطن ودعمه الدائم في تطوير المنظومة الصحية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية وتوفير الطعوم المختلفة بكل أرجاء الجمهورية التي تستهدف بناء الإنسان والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، متطلعة إلى دعم ورعاية محافظ المنوفية لتنفيذ برامج منظمة الصحة العالمية بالمحافظة، مؤكدة تقديم كل أوجه الدعم للمساهمة في الارتقاء بالخدمات الطبية المختلفة بكل نجوع وقرى المحافظة وخاصة قرى «حياة كريمة».

آخر مستجدات الحملة المكبرة للتطعيم ضد كورونا

وعقد محافظ المنوفية، وممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، ومساعد وزير الصحة للطب الوقائي، اجتماعاً موسعاً بشأن الوقوف على آخر مستجدات الحملة المكبرة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، وعرض موجز لإنجازات القطاع الصحي بالمحافظة خلال عام 2021.

رفع كفاءة البنية التحتية لمستشفيات الحميات بالمنوفية

واستعرض وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، جهود مديرية الصحة في تطوير المنظومة الصحية بالمنوفية، بقطاعات الطب العلاجي والوقائي والمبادرات الرئاسية والرقابة على المنشآت الخاصة، موضحاً أنه جرى الانتهاء من رفع كفاءة البنية التحتية لمستشفيات الحميات بنطاق المحافظة وزيادة عدد أجهزة الأشعة المقطعية من 6 إلى 12 جهازا، وزيادة مراكز العلاج الطبيعي من 57 إلى 70 مركزا، وزيادة ماكينات الغسيل الكلوي من 385 إلى 600 ماكينة، مضيفاً أنه جرى توقيع الكشف الطبي على أكثر من 1.5 مليون مواطن بالعيادات الخارجية وإجراء نحو 97 ألف عملية جراحية، فضلاً عن إجراء 2500 حالة قسطرة قلب، لتحتل المنوفية المركز الأول على مستوى الجمهورية في إجراء عمليات القلب خلال عام 2021.

وأكد وكيل وزارة الصحة، الانتهاء من كل قوائم الانتظار لجميع العمليات الجراحية، وإجراء 6000 عملية جراحية تنوعت بين ( رمد، عظام، جراحة، أورام، مخ وأعصاب)، مشيراً إلى أنه جرت زيادة عدد تانكات الأكسجين من 7 إلى 20 تانك، والأسطوانات من 2000 إلى 3500 أسطوانة أكسجين.