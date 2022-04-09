محافظ المنوفية يُدشن بدء أعمال إنشاء سوق وموقف حضاري نموذجي بـ«سمادون»

دشن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بدء أعمال إنشاء سوق حضاري وموقف نموذجي جديد بقرية سمادون بمركز ومدينة أشمون.

جاء ذلك ضمن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة »، خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة لتطوير قرى الريف المصرى والارتقاء بمستوى الخدمات.

رافقه خلال الجولة الميدانية نائبه الأستاذ محمد موسى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمستشار الهندسي للمحافظة.

وقال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أثناء جولته، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى يتضمن إنشاء وإقامة 16 سوق نموذجى، و9 مواقف حضارية، و7) وحدات إطفاء بنطاق مركز أشمون.

وفى مركز الشهداء أوضح أنه سيتم إنشاء 7 أسواق نموذجية وموقفين سيارات نموذجى و3 وحدات إطفاء لخدمة قاطنى الريف المصرى، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيتم من خلال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات، والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، مؤكدًا على أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل أهالينا بالريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة .

كما تفقد المحافظ الموقع المقترح لإنشاء موقف السيارات النموذجي بـ«سمادون» على مساحة 700 متر، والمقام على مصرف سبل، حيث من المقرر أن يضم الموقف إنشاء مبنى إداري و5 مسارات لاستيعاب 40 سيارة، بالإضافة إلى مظلات ومقاعد للمواطنين، وجار الآن إزالة الإشغالات المتواجدة على المصرف وبدء أعمال الحفر تمهيدًا لصب القواعد الخرسانية.

كما تفقد المحافظ أيضًا الموقع المقترح لإنشاء السوق النموذجي بـ«سمادون» بمساحة 3500 متر على مصرف سبل، والذي من المقرر إنشاء به 80 باكية ومبنى إداري ودورات مياه.

ووجه المحافظ رئيس المدينة برفع كافة الإشغالات المجاورة للموقف والسوق على أن يتم تخصيص عدد من الباكيات للباعة الجائلين حفاظًا على المظهر الحضاري والقضاء على الإشغالات، كما وجه برفع أعمال الحفر أول بأول وتكثيف الجهود ومتابعة الأعمال للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات لضمان سرعة الانتهاء وفق التوقيتات المحددة.

وخلال تفقده، استمع المحافظ لعدد من طلبات المواطنين المتضررين من تأخر أعمال الرصف بطريق سمادون - أشمون، وطريق كفر السيد، وأشار المحافظ إلى أنه جار الانتهاء من توصيل المرافق بتلك الطرق تمهيدًا لبدء أعمال الرصف خلال الأسبوع القادم.

كما شملت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال توسعات مشروع محطة معالجة سمادون على مساحة 8 فدان و12 قيراط وبطاقة استعابية قدرها 20 ألف م3 في اليوم وتضم عدد 2 أحواض تهوية و2 تجفيف و2 ترسيب، وجار الآن أعمال الحفر لأحواض التهوية والترسيب والتجفيف، وتعد المحطة معالجة ثنائية لتصبح المياه بها صالحة للزراعة، ومن المقرر انتهاء الأعمال بها خلال عام.

وفى ذات السياق تفقد المحافظ مجمع الخدمات بـ«سبك الأحد»، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال، وجار تلافي الملاحظات تمهيدًا لبدء أعمال التسليم، وأشار المحافظ إلى أنه جار تباعًا تسليم مشروعات الشباب والرياضة والصحة، وجار الانتهاء من استلام مجمعات الخدمات بنطاق مركز أشمون.

فيما تفقد المحافظ مجمع مواقف أشمون الجديد وذلك بمقر سوق المواشي القديم بالمدينة، حيث جار بدء أعمال الحفر تمهيدًا لصب القواعد الخرسانية ومن المقرر إنشاء 400 باكية و15 محل تجاري ودورات مياه بإجمالي تكلفة 13 مليون جنيه، ووجه المحافظ رئيس المدينة بإدراج رصف الطريق المؤدي للموقف وتوسعة المداخل والمخارج المؤدية للموقف وإدرجها ضمن خطة الرصف وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية والحفاظ على المظهر العام.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال الرصف بشارع بورسعيد بطول 3 كم، حيث تم الانتهاء من فرد طبقة السن وجار تركيب «البلدورات» والأرصفة الجانبية ورفع مناسيب الصرف الصحي وإنشاء بلاعات مياه الأمطار.

كما تم الانتهاء من أعمال التطوير بالجزيرة الوسطى بالشارع، وخلال تفقده وجه المحافظ بحصر كافة أعمدة الإنارة الموجودة على جانبي الشارع لصيانتها وتزويدها بكشافات ليد لتحسين الرؤية البصرية وإضفاء مظهر جمالي عليها، مع إزالة أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى واستغلالها في مواقع أخرى.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة بالتنسيق مع المستشار الهندسب بسرعة توريد الأعمدة الديكورية بشارع الثورة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير به، وكذا تفقد المحافظ أعمال التطوير التي تمت بشارع الجامعة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم الكامل لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن في تنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطن المنوفي، موجهًا بالمتابعة الدورية لأعمال التطوير.