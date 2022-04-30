دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال بين أهم أخبار اليوم «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال.. وأهم أخبار اليوم»، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية أنها المسؤولة عن إعلان نتيجة رؤية الهلال، حيث من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية هلال شهر شوال لسنة 1443 هجريا، اليوم، مع تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث من المقرر إعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد صلاة المغرب بنصف ساعة.

مباريات من العيار الثقيل في الدوري الممتاز

بينما سيكون عشاق كرة القدم المصرية، على موعد مع مباريات من العيار الثقيل في إطار الجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف سيراميكا كليوباترا النادي الأهلي، ويلعب الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة، والإسماعيلي ضد طلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

انطلاق 4 مباريات في الجولة 35 من عمر الدوري الإنجليزي

وفي الدوري الإنجليزي من المقرر أن تنتطلق 4 مباريات في الجولة 35 من عمر الدوري الإنجليزي، حيث يستضيف ليفربول نيوكاسل في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وستشهد الساعة الرابعة عصرا انطلاق 4 مباريات، بين واتفورد وبيرنلي، وساثمبتون وكريستال بالاس، وأستون فيلا ونورويتش سيتي، وولفرهامبتون وبرايتون، وفي نهاية اليوم، يلعب مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.