«العب مع الحيوانات بأمان دون حاجز».. متعة للصغار والكبار بـ«حديقة الطفل»

ليست متعة للصغار فقط ولكنها تجذب جميع الفئات العمرية، لما تتيحه من إمكانية اللعب مع العديد من الحيوانات والطيور دون حواجز، قد تتخيل نفسك داخلها كأنك في سفاري، ولكنك في الحقيقة داخل حديقة الطفل الموجودة داخل حديقة الحيوانات بالجيزة، التي تنتظر إقبالا كبيرا من الزوار خلال أيام عيد الفطر المبارك.

حيوانات على شكل تماثيل تستقبل الزوار

فور أن تطأ قدمك داخل حديقة الطفل من بوابتها التي يتقدمها من الخارج حيوانات على شكل تماثيل لتضعك في أجواء الطبيعة، سوف تجد أحد الموظفين يجلس يمينا على أحد الكراسي البلاستيكية يمكنك من خلاله قطع تذاكر رسوم الدخول بملبغ 20 جنيهاً للتذكرة، والأطفال الأقل من 5 سنوات يستطيعون الدخول دون تذاكر، أما على اليسار فسوف تجد أطباق بلاستيكية بها أنواع مختلفة من الخضروات التي يأكلها غالبية الحيوانات الطيور الموجودة داخل الحديقة سواء الخس أو الجزر.

الأطفال يركبون الفرس القزم

داخل الحديقة، هناك بعض الحيوانات داخل أقفاص أسوارها قصيرة، والبعض الآخر يتجول مع الزوار دون خوف أي طرف من الآخر، الأطفال والكبار يلعبون مع الحيوانات والطيور، ويطعمونهم، وهناك حيوانات أخرى يمكن للأطفال ركبوها مثل الفرس القزم، الذي جذب إليه العديد من الأطفال لأنه الوحيد الذي يمكن ركبه بمساعدة من الحارس.

الحيوانات تتجول داخل الحديقة برفقة الزوار

وبجوار الفرس القزم كانت الماعز الأوروبي بعضها يجلس داخل السور الخشبي الصغير والبعض الآخر منهم يتجول داخل الحديقة برفقة الزوار، وعلى بعد أمتار قليلة منهم وداخل أسوار مجاورة كان فيها الأوز الصيني، إلى جانب العديد من الحيوانات والطيور الأخرى مثل النسانيس والبجع واللاما، والألبكة ودجاج الوادي، والأسماك الملونة داخل البحيرة الصغيرة الموجودة في وسط الحديقة.