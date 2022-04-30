خطة مترو الأنفاق وجدول تشغيل القطارات في أيام عيد الفطر

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إنتهاء جميع الإستعدادات الخاصة بإستقبال خطوط المترو الأول والثاني لإحتفالات عيد الفطر المبارك لعام 2022 يأتى ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل، حيث أصدر المهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مترو الأنفاق ، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك مع الإستمرار بمواعيد شهر رمضان فى مد ساعات التشغيل بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة والخط الثاني شبرا الخيمة - المنيب خلال أيام العيد .

جدول تشغيل القطارات

حيث قامت الشركة بإعداد جدول تشغيل القطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك مع إستمرارها حتى الانتهاء من أجازة عيد الفطر المبارك ، حيث كانت مواعيد التشغيل من المحطات الإنتهائية لتبدأ من الساعة ٥:١٥ ص طوال العام ومواعيد أخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول و الثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٨ ص ، و من محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ ص ، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٤٠ ص ، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١ ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص ، حيث تم إعداد جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني بـإجمالى عدد رحلات تقدر ب ( ١١٢٠ ) رحلة يوميا ، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى ( ٥١٠ ) رحلة ، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى ( ٦١٠ ) رحلة .بالإضافة بالدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق.

نقاط إسعاف داخل المحطات

شملت الإستعدادات نقاط الإسعاف داخل المحطات ، لمتابعة الحالات المرضية المفاجئة من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والحالات الطارئة أيضاً تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور ، إضافة إلى أن هناك تنسيق كامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أى مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور و يأتى ذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم ، وأن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخط الأول والثاني وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله .

الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا

كما تستمر الشركة فى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا و التى يتم العمل بها داخل محطات وقطارات الخط الأول والثاني للمترو من خلال الإنتهاء من تطعيم جميع العاملين بالشركة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء أكشاك تلقى لقاح كورونا لجميع المواطنين داخل المحطات الرئيسية التبادلية وعدد من محطات الخط الأول والثاني وتقوم الشركة بتشكيل مجموعات عمل للتأكد من تطهير وتعقيم جميع المحطات وجميع الأماكن التلامسية مع الركاب.

طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين

ومن جانبه أكد أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمي للشركة أنه منذ تولى الفريق كامل الوزير وزير النقل و هناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب مناشدين الجمهور بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بجمهور الركاب و من خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لإستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين على أن إحترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو .

تهنئة بالعيد

ويتقدم جميع قيادات الشركة والعاملين بها بخالص التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والسلام والاستقرار .