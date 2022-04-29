مواعيد المترو في عيد الفطر 2022 بجميع الخطوط.. من البداية إلى النهاية

أعلنت الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، مواعيد المترو في عيد الفطر 2022، مؤكدة أنه سيجر مد ساعات العمل حتى الثانية بعد منتصف الليل، إذ ستبدأ القطارات عملها من الساعة 5.15 صباحا، وحتى الثانية بعد منتصف الليل، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، موضحة أنه سيجر تعقيم القطارات وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

مواعيد المترو في عيد الفطر 2022

- مواعيد المترو في عيد الفطر 2022، ستبدأ من الساعة 5.15 صباحا.

- ستكون قيام آخر الرحلات في الخط الأول «المرج الجديدة - حلوان» من محطة حلوان 12:15 صباحاً.

-من محطة المرج الجديدة 12:30 صباحاً.

-وبالنسبة للخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب» فطبقاً لمواعيد المترو في عيد الفطر 2022 ينطلق آخر قطار من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب 12:35 صباحا.

-الخط الثالث «العتبة - عدلي منصور» ينطلق آخر قطار من محطة عدلي منصور 12:15 صباحا.

-من محطة العتبة 12:55 صباحا.

- يتم التقاء القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1:00 صباحاً.

-يتم التقاء القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 صباحص.

- يتم تأخير تلك المواعيد لمدة ساعة واحدة فقط بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة والعمل بالمواعيد المعتادة.

مواعيد المترو في عيد الفطر 2022 وعدد الرحلات

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، لـ«الوطن»، أن الشركة جاهزة تماما لقدوم عيد الفطر 2022، موضحاً أنه بعد تحديد مواعيد المترو في عيد الفطر 2022، عملت الشركة على تكثيف الاستعدادات النهائية لاستقبال العيد، مشيرا إلى أن هناك إجراءات صارمة، سيتم تنفيذها، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، لافتا إلى أن عدد رحلات الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة تبلغ 510 رحلات وعدد رحلات الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب 492 رحلة والخط الثالث 443 رحلة.