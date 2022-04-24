«المترو» يكشف عن زيادة رحلات القطارات خلال عيد الفطر 2022

رفعت شركة مترو الأنفاق، حالة الطوارئ القصوى، لاستقبال عيد الفطر 2022، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وتجهيز منافذ متنقلة لبيع التذاكر داخل المحطات، وتوفير «الفكة»، ومد ساعات العمل حتى الثانية بعد منتصف الليل، وتجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الحاجة، وتشكيل فرق صيانة لمواجهة الأعطال الطارئة، علاوة على تنفيذ خطة شاملة لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات، للوقاية من كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

المترو: جاهزون لجميع رحلات عيد الفطر

وأكد أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة تواصل استعداداتها النهائية لاستقبال عيد الفطر 2022، مشيرًا إلى أن جميع القطارات ستكون جاهزة لكل رحلات عطلة عيد الفطر المبارك، حيث سيتم تجهيز وصيانة القطارات وتعقيمها ضد كورونا، علاوة على تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية، لمنع زحام المواطنين على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات.

مد ساعات العمل حتى الثانية صباحا في العيد

وقال عبد الهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم استمرار مد ساعات العمل داخل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، طوال أيام عيد الفطر 2022، حيث يبدأ العمل من الساعة 5:15 صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل، على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحًا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحًا، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:35 صباحًا، وللخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 12:15 صباحًا، ومن محطة العتبة الساعة 12:55 صباحًا.

1473 رحلة يوميا خلال أيام عيد الفطر 2022

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أنه سيتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1 صباحًا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 صباحًا، مؤكدًا أنه سيتم زيادة رحلات القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو طوال أيام عيد الفطر 2022، إلى 1473 رحلة يوميًا، منوهًا إلى أنه سيتم تنفيذ خطة شاملة، لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات، لمواجهة فيروس كورونا.

نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات خلال العيد

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أن الشركة ستقوم بتكثيف تواجد نقاط الإسعاف داخل محطات الخطوط الثلاثة، لعلاج الحالات المرضية الطارئة، مجانًا، مؤكدًا أنه سيتم نشر فرق الصيانة والطوارئ على أرصفة المحطات، لإصلاح الأعطال المفاجئة فورًا، موضحًا أنه تم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة المترو لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أى مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدي لها على الفور.