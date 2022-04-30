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عاجل.. حبس المتهم بضرب فرد الأمن بكمباوند في المعادي 4 أيام للتحقيق

كتب:

حسن سمير
03:37 م | السبت 30 أبريل 2022
المتهم وقت الحادث

المتهم وقت الحادث

قررت جهات التحقيق حبس موظف بالمعاش لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ضرب فرد أمن في كمباوند بالمعادي على وجهه أكثر من 30 مرة، وشمل قرار النيابة العامة ضبط وإحضار 3 آخرين كانوا بصحبة المتهم الأول وقت تنفيذ الجريمة.

مقطع فيديو يكشف الواقعة

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ظهر في مقطع فيديو وهو يضرب شاب عشريني يعمل فرد أمن بشكل عنيف عندما طلب من 3 عمال صيانة عدم الدخول لحين معرفة رقم العمارة والشقة التي يرغبون في الدخول إليها.

تفاصيل الجريمة

وأوضحت التحقيقات أن عمال الصيانة اتصلوا بالموظف فحضر إليهم واعتدى بشكل مهين على فرد الأمن وضربه أكثر من :" 30 قلم على وشه" ما آثار غضب رواد سكان الكمباوند ورواد منصات التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بضرورة أن يعود حق المجني عليه عن طريق تقديم المتهم لجهات التحقيق.

 

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بقلم حسن سمير