إسعاد يونس في مسلسل العائدون الحلقة 5: الإعلام المعادي بيصدر صورة وحشة عن مصر

ظهرت الفنانة إسعاد يونس، في مسلسل العائدون الحلقة 5 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، حيث تُشارك كضيف شرف، وتُجسد دور أستاذة بإحدى الجامعات خارج البلاد، وهي خالة الفنانة أمينة خليل، وتزور القاهرة مرات معدودة على فترات مُتباعدة.

وأبرزت إسعاد يونس، في مسلسل العائدون الحلقة 5 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، حجم التطوير الذي تشهده الدولة المصرية، في ظل غياب هذا المشهد عن الجاليات العربية في مختلف البلاد، وأنّ هناك مؤسسات إعلامية معادية لمصر تُحاول تقديم صورة مُضللة ومغايرة للواقع المصري.

إسعاد يونس عن الإنجازات المصرية: اللي يشوف غير اللي يسمع

وقالت إسعاد يونس، في مسلسل العائدون الحلقة 5 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، خلال حديثها لابنة شقيقتها «نادين» التي تُجسد دورها أمينة خليل: «البلد بقت أحسن بكتير.. حاجة غير اللي بتتصدر لنا خالص برة.. صحيح اللي يشوف غير اللي بيسمع».

واستكملت إسعاد يونس، حديثها في مسلسل العائدون الحلقة 5 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، بضرورة تحقيق الفرد لذاته وتحقيق أهدافه، وألا يُحاول الشخص صناعة نموذج لنفسه مشابهًا لآخر، قائلة لابنة شقيقتها: «انجحِ في حياتك.. حاولي تكوني نفسك مش شبه حد تاني».

تفاصيل ظهور إسعاد يونس في العائدون

وكانت الفنانة إسعاد يونس، التي تُجسد دور أستاذة تُدعى سعاد أبو النصر، وتعمل بإحدى الجامعات في الخارج، ظهرت في مسلسل العائدون الحلقة 1، لتشكو ابنة شقيقتها من معاناتها مع الوحدة وعدم الزواج رغم كبر سنها، وذلك بسبب تركيزها طوال حياتها في تحقيق ذاتها وحصد نجاحات في حياتها العملية.

ويشارك في مسلسل العائدون، بجانب الفنان أمير كرارة، كوكبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: أمينة خليل، محمود عبد المغني، والسوري أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، وجيهان خليل، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر.