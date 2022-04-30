سلطان عمان يهنئ السيسي بعيد الفطر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

سلطان عمان يتمنى لمصر دوام التقدم والازدهار

وتوجه السلطان العماني بالتهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

السيسي يشكر سلطان عمان

وأعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه السلطان هيثم بن طارق، متمنيا للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والاستقرار.