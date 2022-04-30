وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي بعيد العمال

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلي الـرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال .

وقال شعراوي في نص البرقية : يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمال .. متمنياً من المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علي فخامتكم وعمال مصر الأوفياء بمزيد من التقدم والإزدهار ، وأن يتحقق لمصرنا الغالية ما تتمناه من نجاح واستقرار وتنمية علي طريق الحق والسلام .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة .

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بعيد العمال

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بمناسبة عيد العمال .

وقال شعراوي في نص البرقية : يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمال .. داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة علي سيادتكم وعمال مصر الأوفياء الذين يشاركون في بناء مصر وتاريخها بالتقدم والازدهار وأن يوفقكم فيما تبذلونه من جهود وما تقومون به من مسئوليات وواجبات تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وزير التنمية المحلية يهنئ وزير القوي العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر بعيد العمال

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلي محمد سعفان وزير القوي العاملة بمناسبة عيد العمال .. مضيفاً : نحيي من خلالكم عمال مصر الأوفياء رمز الجهد والكفاح .. متمنياً من المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علي سيادتكم ومصرنا الغالية والشعب العظيم بمزيد من التقدم والازدهار .

كما بعث وزير التنمية المحلية ببرقية تهنئة إلي جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لهذه المناسبة السعيدة لعمال مصر الأوفياء متمنياً لهم بمزيد من التقدم والازدهار.