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رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

كتب:

محمد يوسف
10:44 ص | السبت 30 أبريل 2022
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك. 

نص برقية التهنئة

وجاء نص البرقية كما يلي: «يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن السادة أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لفخامتكم بأسمى آيات الاحترام والتقدير وأخلص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك،  داعيا الله أن يعيده على فخامتكم وعلى الوطن الغالي وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات».

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